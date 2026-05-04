BMW X6（2007年）3世代すべてにおいて、X6はクーペとSUVを融合させた奇妙なスタイルだが、好む人も多いようだ。まったく異なる要素を1台のクルマで調和させる難しさは、初代モデルの発売時点で明らかになった。【画像】パワーもインパクトも最強！ M部門が生んだ高性能SUV【BMW XMを詳しく見る】全32枚その走りの性能とコストパフォーマンスを称賛しつつも、当時のAUTOCARは外観を「挑戦的」と表現し、「これほどまでに評価が分