オーストラリアを訪問中の高市総理は、アルバニージー首相と会談しました。エネルギーや重要鉱物の供給網強化など、経済安全保障分野に関する共同宣言を取りまとめる見通しです。高市総理「国際情勢が非常に厳しく複雑ななか、私は同志国連携の重要性を長年訴えてきました。まさに豪州はそのトップランナーです」高市総理はけさ、オーストラリアの首都・キャンベラで歓迎式典に出席したあと、アルバニージー首相との首脳会談に臨み