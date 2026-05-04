◇米女子ゴルフツアーリビエラマヤ・オープン最終日（2026年5月3日メキシコエルカマレオンGC＝6583ヤード、パー72）43位から出た渋野日向子（27＝サントリー）は2バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの74とスコアを落とし、通算4オーバーの59位で大会を終えた。パープレーで折り返したが、16番でティーショットが池に捕まりダブルボギー。続く17番でボギーを叩いて失速した。「16番の池がもったいなかった。5メート