資産運用の基本とされる「長期・分散」ですが、最初の数年は、収益の積み上がりが少ない一方、価格の変動性は最初から大きいため、開始直後は元本割れのリスクの可能性が高くなります。しかし、それをこらえて乗り切ることが大切です。本記事では、『元メガバンカーFPが教えるシニアのための堅実な資産運用』から一部を抜粋し、シニアの資産運用の基本を解説します。統計上、分散投資も最初は損失拡大しがち「おおむね5年の辛抱