パワースポットとして口コミで広まり、登山客が相次いで訪れている冠岳山（クァナクサン）の甘露泉（カムノチョン、登山道の途中で水がたまってできた自然池）一帯が、ごみで汚染された様子の写真が公開され、議論を呼んでいる。3日、スレッズには、冠岳山山頂付近の甘露泉近くにある水たまりがラーメンの汁で赤く染まり、アイスクリームの包装材やティッシュなど各種のごみが入り混じっている写真が投稿された。写真を撮影したネ