モデルの楠ケイが3日、自身のインスタグラムを更新。婚約したことを発表した。バラの花束とともに、婚約指輪を披露した。お相手とおでこを付け合って抱擁したり、バックハグされたりしたツーショットも公開。誕生日を祝福するケーキや、伊豆旅行のショットなどもアップした。発表全文は以下の通り。【ご報告】いつも応援してくださっている皆様へ。この度、最愛の彼とこれからの人生を共に歩んでいくことになりましたまっすぐに愛