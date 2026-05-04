J1百年構想リーグ地域リーグ第14節 東京V 1（0-0）0 柏14:03キックオフ味の素スタジアム入場者数21,569人試合データリンクはこちら90分、新井悠太がボール1個分のスペースを抜いてゴールを決めた。新井は6分前に登場したばかり、しかも前節は途中出場途中交代という憂き目に遭っていた。柏がボールを70パーセント支配するなど、押されに押されていたホームチームの劇的な決勝点にスタジアムは大いに沸いた。もっともこのゴール