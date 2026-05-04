今年前半の株式市場は、中東情勢を巡る地政学リスクという不安定要因を抱えながらも、AI（人工知能）・半導体 関連への資金流入が牽引する形で、歴史的な高値圏を切り上げる展開となった。 年初から2月にかけては、衆院解散観測の浮上や自民党の歴史的大勝に伴う「サナエノミクス」への政策期待を背景に急騰し、日経平均株価は連日で史上最高値を更新した。米国で生成AIが業務ソフトの事業モデルを揺るがす「SaaSの死」が意