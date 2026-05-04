2026年前半の【急騰】材料株 ベスト50 ＜GW特集＞ 2026年前半の【急騰】材料株 ベスト50 ＜GW特集＞

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今年前半の株式市場は、中東情勢を巡る地政学リスクという不安定要因を抱えながらも、AI（人工知能）・半導体 関連への資金流入が牽引する形で、歴史的な高値圏を切り上げる展開となった。



年初から2月にかけては、衆院解散観測の浮上や自民党の歴史的大勝に伴う「サナエノミクス」への政策期待を背景に急騰し、日経平均株価は連日で史上最高値を更新した。米国で生成AIが業務ソフトの事業モデルを揺るがす「SaaSの死」が意識されてハイテク株が売られる局面もあったが、日米の対米投融資プロジェクトへの期待などが相場を下支えし、日経平均は2月26日に5万9000円台まで上値を伸ばした。



しかし、3月に入ると中東情勢が急激に悪化。米国・イスラエルによるイランへの攻撃を機に地政学リスクへの警戒感が一気に高まり、原油価格も高騰した。月末には日経平均が一時5万1000円割れまで売り込まれるなど、ボラティリティの極めて高い相場を強いられた。



その後、4月の米国とイランの停戦合意によって投資家心理は大きく改善し、AIインフラ投資に沸く米国株市場の上昇を引き継ぐ形で、日経平均はついに史上初の6万円大台に到達した。ただ、上昇は指数寄与度の高い銘柄に偏り、TOPIXやグロース市場が軟調となる“いびつな相場”の様相を呈している。



今回はこのような相場環境のなかで、2026年前半に株価が大きく値上がりした銘柄に注目し、上昇率ベスト50を取り上げた。下表では、5月1日終値の昨年12月30日終値に対する上昇率が大きい順に並べ、その上昇の主因を記した。



今年前半のランキング上位は、日経平均を史上初の6万円の大台へと押し上げたAI・半導体関連が席巻した。なかでも、AIデータセンター向け光ファイバーなどの部材メーカーとして脚光を浴びた古河電気工業 <5801> [東証Ｐ]（10位）が昨年末から4倍超の急騰をみせたほか、NAND型フラッシュメモリーの需要急増と市況高騰を背景に最高値圏を快走するキオクシアホールディングス <285A> [東証Ｐ]（12位）が主役級の存在感を放った。



データセンターの高度化に伴い、光デバイス関連への投資資金流入も顕著だ。量子ドットレーザー技術の世界的パイオニアであるＱＤレーザ <6613> [東証Ｇ]（8位）を筆頭に、半導体用レーザー光源に強みを持つオキサイド <6521> [東証Ｇ]（15位）、業績予想を大幅上方修正したｓａｎｔｅｃ <6777> [東証Ｓ]（17位）と精工技研 <6834> [東証Ｓ]（28位）が上位に食い込んだ。また、AIデータセンター向け光通信用デバイスの製造プロセスで引き合いが活発なサムコ <6387> [東証Ｐ]（29位）の株価は最高値街道をまい進している。



半導体製造装置・材料分野の躍進も目覚ましい。AI用先端半導体向けウエハハンドリングシステムが想定以上に好調で今期業績を大幅に増額したＡＩメカテック <6227> [東証Ｓ]（11位）、AI半導体向けプリント基板プレス装置が絶好調な北川精機 <6327> [東証Ｓ]（14位）はいずれも株価が昨年末比3倍超に跳ね上がった。素材株でも、スペシャルガラスで特需を捉える日東紡 <3110> [東証Ｐ]（20位）のほか、ＪＸ金属 <5016> [東証Ｐ]（32位）、三井金属 <5706> [東証Ｐ]（35位）など広範な銘柄が買いを集めた。



一方、こうしたAI相場の熱狂のなかで、3位に輝いたのが戦略分野の要である「防衛」関連の伏兵として急浮上したＶＮＸ <4422> [東証Ｇ]だ。4月に入り地政学リスクが高まるなか、防衛関連株として物色人気に火が付いた。また、防衛装備品市場への参入が好感されたテラドローン <278A> [東証Ｇ]（5位）や ドローン専業メーカーのＡＣＳＬ <6232> [東証Ｇ]（18位）も大きな注目を集めた。



さらに、日米政府の関税合意に基づく「対米投融資」プロジェクトへの期待も関連銘柄を強く刺激した。対米投資の新たな候補として新工場運営を打診されたと報じられたジャパンディスプレイ <6740> [東証Ｐ]が7位に入ったほか、 人工ダイヤ関連のイーディーピー <7794> [東証Ｇ]（13位）、中村超硬 <6166> [東証Ｇ]（21位）、テクニスコ <2962> [東証Ｓ]（34位）がランクインを果たした。このほか、大型蓄電システムで急成長をみせるパワーエックス <485A> [東証Ｇ]（6位）やテスホールディングス <5074> [東証Ｐ]（38位）など、蓄電池に関連する銘柄も顔を出しており、国策と連動した次世代の成長テーマが息長く買われていることがうかがえる。



●今年の株価上昇率ランキング【ベスト50】



※5月1日終値の12月30日終値に対する上昇率

（株式分割などを考慮した修正株価で算出）

―― 対象銘柄数：4,273銘柄 ――

（今年の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）



銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ

１. <6085> アーキテクツ 東証Ｇ 1766 515 ２７年２月期は営業黒字見通し (04/20)

２. <3103> ユニチカ 東証Ｓ 724 2382 今期経常を50％上方修正 (02/06)

３. <4422> ＶＮＸ 東証Ｇ 474 1014 防衛関連株の伏兵として急浮上 (04/03)

４. <6072> 地盤ＨＤ 東証Ｓ 434 1041 Ｋａｉｈｏｕ大株主浮上に加え決算評価で買い続く (02/13)

５. <278A> テラドローン 東証Ｇ 417 10770 防衛装備品市場の参入と米子会社設立を材料視 (03/24)

６. <485A> ＰｏｗｅｒＸ 東証Ｇ 387 10480 森トラスト初となる系統用蓄電所に採用 (04/03)

７. <6740> Ｊディスプレ 東証Ｐ 345 89 対米投資の新たな候補として新工場運営を打診と報じられる (03/09)

８. <6613> ＱＤレーザ 東証Ｇ 345 1419 量子ドット・コムレーザーに関連する共同研究開発で合意書締結 (03/12)

９. <7771> 日本精密 東証Ｓ 336 397

10. <5801> 古河電 東証Ｐ 311 41190 ＡＩデータセンターの象徴株として買い攻勢加速 (04/08)

11. <6227> ＡＩメカ 東証Ｓ 272 6110 今期経常を98％上方修正・最高益予想を上乗せ、今期配当を実質増額修正 (02/13)

12. <285A> キオクシア 東証Ｐ 249 36410 米サンディスクと並走する形で最高値圏を激走 (04/10)

13. <7794> ＥＤＰ 東証Ｇ 237 1297 人工ダイヤ関連が急動兆、対米投資１号案件の思惑買い再燃で地合い悪でも輝き放つ (02/04)

14. <6327> 北川精機 東証Ｓ 223 2897 ＡＩ半導体向けにプリント基板プレス装置が絶好調 (04/28)

15. <6521> オキサイド 東証Ｇ 210 4680 欧州で量子事業の展開加速へ (04/21)

16. <6522> アスタリスク 東証Ｇ 209 1182 顔認証プラットフォーム『ＧｏＭＡ』が西鉄ストア全店舗に導入 (04/21)

17. <6777> ｓａｎｔｅｃ 東証Ｓ 205 27830 今期経常を一転24％増益に上方修正・最高益、配当も50円増額 (01/30)

18. <6232> ＡＣＳＬ 東証Ｇ 178 2502 防衛関連のテーマで脚光浴びる (04/22)

19. <6787> メイコー 東証Ｐ 178 29740 今期経常を11％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も25円増額 (02/06)

20. <3110> 日東紡 東証Ｐ 176 28160 スペシャルガラスでＡＩデータセンター特需丸呑み (04/09)

21. <6166> 中村超硬 東証Ｇ 174 735 人工ダイヤ関連で脚光 (01/28)

22. <6217> 津田駒 東証Ｓ 169 1610

23. <7256> 河西工 東証Ｓ 161 345 イクヨによる株式取得で思惑 (04/22)

24. <4888> ステラファ 東証Ｇ 159 525 中国で第１例目のＢＮＣＴでの治療を実施 (03/23)

25. <5381> マイポックス 東証Ｓ 155 1141 １２インチウエハーＣＭＰ受託ラインの構築完了 (03/13)

26. <5727> 邦チタ 東証Ｐ 154 3360 ＪＸ金属による株式交換比率を意識 (02/26)

27. <7999> ＭＵＴＯＨ 東証Ｓ 153 7570 ブラザーが１株７６２６円でＴＯＢ実施へ (02/05)

28. <6834> 精工技研 東証Ｓ 150 28950 今期経常を44％上方修正・25期ぶり最高益、配当も20円増額 (02/13)

29. <6387> サムコ 東証Ｐ 150 11470 ＡＩデータセンター関連の見直し買いに乗る (04/01)

30. <2033> コスピブル 東証EN 149 80500

31. <3294> イーグランド 東証Ｓ 148 4850 西武ＨＤ子会社によるＴＯＢ価格にサヤ寄せ (04/01)

32. <5016> ＪＸ金属 東証Ｐ 143 4770 今期最終を18％上方修正、配当も6円増額 (02/10)

33. <6838> 多摩川ＨＤ 東証Ｓ 138 1649 11-1月期(1Q)最終は11倍増益・通期計画を超過 (03/16)

34. <2962> テクニスコ 東証Ｓ 134 933 ５５００億ドル対米投融資に関し赤沢経産相が渡米 (02/12)

35. <5706> 三井金属 東証Ｐ 133 41060 ＡＩサーバー向け電解銅箔好調で今期業績予想を増額 (02/16)

36. <8289> オリンピック 東証Ｓ 131 1039 パンパシＨＤが株式交換で経営統合へ (04/06)

37. <9338> インフォＲ 東証Ｇ 131 4525 １株４５６０円でＭＢＯ (02/16)

38. <5074> テスＨＤ 東証Ｐ 130 808 デジタルグリッドアセットマネジメントから系統用蓄電所を受注 (04/21)

39. <7375> リファバスＧ 東証Ｇ 128 1853 ナフサ調達難による代替需要の期待高まる (03/26)

40. <6235> オプトラン 東証Ｐ 128 4360 データセンター向け光関連の一角で人気集中 (04/14)

41. <6666> リバーエレク 東証Ｓ 127 1009 光トランシーバー用水晶発振器で商機捉える (04/22)

42. <3168> ＭＥＲＦ 東証Ｓ 127 1499 上期経常が黒字浮上で着地・12-2月期も黒字浮上 (04/13)

43. <3449> テクノフレ 東証Ｓ 123 4860 上半期業績予想を大幅に上方修正 (04/16)

44. <4596> 窪田製薬ＨＤ 東証Ｇ 121 93 前期最終は赤字縮小で着地、今期業績は非開示 (02/13)

45. <7746> 岡本硝子 東証Ｓ 120 815 「江戸っ子１号」が南鳥島沖のレアアース泥採泥試験に採用 (01/13)

46. <268A> リガクＨＤ 東証Ｐ 117 2667 米オント・イノベーションとの資本・業務提携を材料視 (04/21)

47. <4004> レゾナック 東証Ｐ 115 14045 ブラックロック・ジャパンによる大量保有報告が株価刺激 (04/20)

48. <4970> 東洋合成 東証Ｓ 113 15090 10-12月期(3Q)経常は11％増益 (02/06)

49. <6492> 岡野バ 東証Ｓ 113 17520 ２６年９月期業績予想及び配当予想を上方修正 (04/23)

50. <3441> 山王 東証Ｓ 113 2355 今期経常を一転80％増益に上方修正・19期ぶり最高益更新へ (03/13)



株探ニュース