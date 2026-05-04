名古屋駅で買える！手土産にもぴったり。名古屋らしさ満点の和菓子3選。

名古屋駅周辺には、名古屋らしさを感じられるお土産が数多くそろっています。見た目もかわいく、話題性のある商品は手土産にも喜ばれますよ。

今回は、名古屋駅で購入できる名古屋らしい和菓子を3つ紹介します。しゃちほこやカエルをモチーフにした和菓子や、味噌を使ったお菓子など、自分用にも買いたくなってしまうものばかりです。

味噌のコクが感じられてたまらない...

●青柳総本家「カエルまんじゅう」（3個入486円）

名古屋名物「ういろう」で知られる老舗の人気商品です。カエルの顔をかたどった愛らしい見た目が特徴で、箱を開けた瞬間に思わず笑顔になってしまう一品。中にはやさしい甘さのこしあんが入っており、しっとりとした生地との相性も抜群です。

SNSには「名古屋行ったら必ず買っちゃう」「見た目が可愛いだけでなくて、 こしあんがぎっしりしっとりで香りまで豊かでとても美味しい」といった声が。老若男女問わず喜ばれる商品です。

●元祖 鯱もなか本店「元祖 鯱もなか」（10個入2000円）

名古屋城の金のしゃちほこをモチーフにした、名古屋らしさ満点の最中です。香ばしい最中皮に、上品な甘さの粒あんがたっぷり詰まった食べ応えのある仕上がり。昔ながらの製法で作られていて、長年愛されている定番和菓子です。

「もらったらちょっとテンション上がるやつ」「しゃちほこフォルムがかっこいい」とSNSにコメントが。きちんと感のあるパッケージで、フォーマルなお土産にもぴったりですよ。

●春華堂「名古屋八丁みそまん」（10個入り1446円）

静岡の人気菓子メーカーが手がける、名古屋限定の和菓子です。愛知の伝統調味料である八丁味噌を使用した餡が最大の特徴。ほんのり塩気を感じるコクのある味わいで、一般的なあんことはひと味違う奥行きのあるおいしさが楽しめます。

「甘さのなかにしょっぱさも感じておいしい」「名古屋行ったら絶対買わないと気が済まない」とファンが多いお菓子。甘さは控えめで、後味がすっきりしているのもポイントです。

名古屋駅で購入できる和菓子は、見た目のかわいさやご当地感の強さが魅力です。定番から個性派までそろっているので、シーンに合わせて選んでみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部