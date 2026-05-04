都内のヒューマントラストシネマ有楽町、ヒューマントラストシネマ渋谷、新宿武蔵野館ほか全国で4月24日より公開中の映画『オールド・オーク』。イギリス北東部の寂れた町を舞台に、地元住民とシリア難民たちの関係を描いたヒューマンドラマで、「今だからこそ観るべき作品」「これは私たちの物語」といった共感の声が観客から寄せられている。【動画】日本版予告編やケン・ローチ監督のインタビュー映像など本作の監督は、今