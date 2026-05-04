政治家のゴールデンウィーク外遊ラッシュ。大型連休に合わせ、高市早苗総理と閣僚10人が外遊に飛び立った。【映像】かめはめ波を披露する高市総理（実際の様子）ニュース番組『わたしとニュース』では、高市政権の外交について、選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏とともに深掘りした。■ドラムセッションやサプライズ切り抜きも…SNSで注目を集める“陽キャ外交”高市総理はSNSを駆使した積極的な外交発信を行っている。