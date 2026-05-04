MISIA（撮影＝三浦憲治、永井峰穂（アシスタント）、Santin Aki） MISIAが、5月2日・5月3日に神奈川・Kアリーナ横浜で、1月より開始した全国ツアー「STARTS presents MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON」のアリーナ公演ファイナルを迎えた。【写真】MISIA、初のKアリーナ横浜公演の模様 2001年から生音によるアンサンブルにこだわり抜いてきた“星空のライヴ”シリーズは回数を重ねるごとに進化し、今回は