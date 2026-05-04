◆第１７３回天皇賞・春（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル、良）第１７３回天皇賞・春は３日、京都競馬場の芝３２００メートルを１５頭で争い、１番人気のクロワデュノール（北村友）が最後の直線で抜け出し、Ｇ１・４勝目。同じキタサンブラック産駒で１２番人気のヴェルテンベルクの猛追を退け、推定２センチの鼻差で勝ち切った。大阪杯に続き、レース史上６組目（７回）の父子制覇を果たした。着差はわずかでも、