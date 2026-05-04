Snow Man佐久間大介とバナナマン日村勇紀の日本テレビ系ダブル冠番組「サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆」（土曜午後11時半）が2日に放送され、TVerで公開された限定版では2人が番組レギュラー化1周年をサプライズ祝福され、喜びを語る場面も明かされた。収録後にサプライズケーキと共にお祝いされ、記念品として非売品の番組ロゴが入ったトートバッグも贈られた。佐久間は「気付けば1周年ですね。めっちゃこの番組好きで、前日に