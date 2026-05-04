新卒から長年勤めた会社を辞める。それは一つの大きな決断だが、その後に待ち受けているのは、自由な時間だけではないようだ。ガールズちゃんねるに4月下旬、「正社員を退職して感じたこと」というトピックが立ち、多くの反響が寄せられた。トピ主は、正社員という立場を失って初めて、自分の「社会的信用」がいかに会社に依存していたかを痛感したという。「勤めていたときは、住宅ローンも『◯◯社の社員さんだから余裕で通りま