1日（金）、キューババレーボール連盟（FCV）はバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026に臨む男子キューバ代表のメンバーを発表した。 FIVB世界ランキング12位のキューバはヘスス・クルス監督のもと、6月3日（水）から開幕するVNL2026に挑む。なお、2025年はVNLを7位、世界選手権大会（世界バレー）を20位という結果で終えている。 今回招集され