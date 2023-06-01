ブンデスリーガ 25/26の第32節 ボルシアＭＧとドルトムントの試合が、5月4日00:30にボルシア・パルクにて行われた。 ボルシアＭＧはハリス・タバコビッチ（FW）、フランク・オノラ（MF）、ケビン・シュテーガー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するドルトムントはセール・ギラシ（FW）、サムエレ・イナチョ（FW）、ユリアン・ブラント（MF）らが先発に名を連ねた。