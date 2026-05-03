４月２５日、中国泡菜食品国際博覧会の会場。（眉山＝新華社配信）【新華社成都5月3日】中国四川省眉山市で4月25〜27日、国内最大規模・最高水準の泡菜（乳酸発酵させた漬物）専門展示会「第15回中国泡菜食品国際博覧会」が開催された。国内外から256社が出展し、うち95％以上をメーカーが占めた。テーマ展示エリアには市内のトップ企業が集まり、泡菜製品、原材料、関連産業チェーンの内容を紹介した。４月２５日、中国泡菜食