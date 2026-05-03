「ヤクルト２−１２ＤｅＮＡ」（３日、神宮球場）ＤｅＮＡは今季最多２２安打を放って、１２得点を奪って快勝し、開幕からの対ヤクルト戦の連敗を「７」で止めた。大爆発した打線をけん引したのが、５安打３打点の４番・宮崎だった。今季はヤクルトの丸山と岩田が６打数５安打を記録しているが、「５打数５安打」は今季両リーグ初。宮崎にとっては２０１７年７月１５日・阪神戦以来だった。５安打のうち、五回２死で放っ