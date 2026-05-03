タレントの松本伊代（60）が3日、自身のインスタグラムを更新し、同じ年の女優の小泉今日子（60）のライブを訪れたことを報告した。松本は、「今日子ちゃん。久しぶりの再会の最高に素敵なコンサートに感動そして還暦の歳となってこうして10代からの仲間と会えたことにも感動！」とつづり、同じ年度デビューの“花の82年組”の小泉、俳優で元「シブがき隊」の本木雅弘、歌手でタレントの早見優との4ショットを投稿。早見