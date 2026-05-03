◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―０巨人＝７回裏降雨コールド＝（３日・甲子園）巨人のドラフト２位・田和廉投手（２３）＝早大＝が、新人の球団記録となる開幕からの連続無失点記録を１２試合に伸ばした。０―３の７回から２番手で登板。リリーフカーに乗って登場すると、直後に雨脚が強まった。ぬかるむマウンドでボールがすっぽ抜けるなど厳しい環境下。「とにかくストライクが入る球をチョイスしたかった」と先頭・梅野に四