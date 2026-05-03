鹿島―町田PK戦でキックを決める鹿島2人目の鈴木（奥）＝メルスタ明治安田J1百年構想リーグ第14節（3日・メルカリスタジアムほか＝4試合）東は鹿島が町田と1―1で突入したPK戦を4―2で制し、勝ち点34で首位を守った。東京Vは柏に1―0で勝ち、勝ち点24とした。後半終了間際に新井が得点した。柏は5連敗。西は名古屋が永井の2ゴールで長崎に2―1で逆転勝ちして勝ち点25とし、首位神戸に1差に迫った。C大阪は福岡と1―1からのPK