SUPER EIGHT丸山隆平（42）とタレントMEGUMI（44）が3日、横浜市内で映画「名無し」の舞台あいさつに登壇した。俳優佐藤二朗が自ら漫画原作を手がけ、脚本・主演を兼ねた実写映画で、右手で触れた瞬間、相手は消え、死が訪れるという特殊能力を持つ男「山田太郎」の背景や狂気を描く物語。作品になぞらえ、超能力や霊的な現象を信じるか、と聞かれると丸山は「霊的なものは信じる方です。ある有名な心霊スポットのトンネルに行った