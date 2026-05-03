序盤のポイントを生かした井上が冷静に判定で中谷を退けた©Lemino/SECOND CAREER/NAOKI FUKUDA5月2日、東京ドームで行われたボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチは、統一王者の井上尚弥（大橋）が挑戦者の中谷潤人（M・T）を判定で下し、王座防衛に成功した。両者とも、32戦無敗という驚異的なキャリアを築いてきたボクシング人生での大一番は、“モンスター”が盤石の強さを示した。【動画】米記者が「殺