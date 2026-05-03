「とりあえず彼女と出かけるつもりだけど、まだ何も決めていない」とGWに向けた計画がまだ白紙の人も多いでしょう。彼女の期待を裏切りたくなければ、「なあなあ」なデートプランは避けて、しっかり策を練りたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に、「GWが台無し！彼女をガッカリさせる連休の過ごし方」をご紹介します。【１】「どこへ行く？」と聞くだけで結局何もせずに終わる「人生の