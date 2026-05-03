きょう未明、山形市内の宿泊施設の駐車場で車で人に衝突したままその場から走り去ったとして３７歳の男がひき逃げ容疑で逮捕されました。ひき逃げ容疑で逮捕されたのは、山形市の会社員の男（３７）です。警察によりますと、男は3日午前1時すぎ山形市早乙女の宿泊施設の駐車場で乗用車を運転中、車の進行方向にいた人に衝突したものの、被害者を救護することなくその場から車で走り去った疑いです。衝突された人は右ひざに擦り傷を