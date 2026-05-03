男性4人組「ふぉ〜ゆ〜」の辰巳雄大が3日、東京・EXシアター六本木で舞台「BACKBEAT」取材会に出席した。ビートルズ創成期を描く94年公開の映画を舞台化。辰巳はジョージ・ハリスン役を演じており「この舞台に初演の時出たくて、ギターが弾けるとウソをついた辰巳です」とにこやかに名乗った。オファーを受ける前から、今作が日本で上演されるとうわさで聞いており「“ふぉ〜ゆ〜でギターちょっとでも弾ける人いたっけ”と言わ