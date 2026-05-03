タレント・武井壮（52）が3日、自身のX（旧ツイッター）を更新。2カ月前に韓国で受けた美容施術の影響で顔が老け込んだことを明かした。

「2カ月前くらいに顔の引き締めみたいな施術を韓国で受けたら顔の脂肪が落ちて顔が少し老けてしもうたのよ、目元の窪みができてクマみたいになってしまって。。」と激白。

「もともと顔痩せてるから脂肪細胞落ちてこけてしまったんだろうか。。頬の膨らみが無くなってしまった感じ。。」と説明し、「リカバーする方法無いでしょうかねこれ？？一回太るとか！？笑笑」と嘆いた。

続く投稿では、「結論、顔の脂肪は落とすべきでは無い」とし、「ナチュラルで運動で締まってるのが一番！」と私見を述べた。

フォロワーからは「筋トレが最大のアンチエイジング」「野生なんだから顔の施術なんて受けないでください」「それこそが、美容施術を受ける人が通い続ける事になる仕組みな気がする」「脂肪は若作りに必須」などの声が寄せられた。また、「ここはやはり高須先生でしょ」「高須クリニック」「高須院長に聞きたい」など、美容外科「高須クリニック」院長・高須克弥氏の名前を挙げる声もあった。