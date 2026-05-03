ビートたけし（79）は3日に放送されたテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。近年利用者の増加が伝えられる退職代行サービスをめぐり、一定の理解を示した。議論のテーマが若者の働き方に及んだ際、MCを務めるエッセイスト阿川佐和子（72）が、「今、退職代行ってありますけれど、あれはなるべく、面倒くさいことは、人に頼みたいという…」と言及。たけしは「情が絡むのがいやなんじゃないの？会話で情