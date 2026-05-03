「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが３日までにＳＮＳを更新。イベントショットが話題になっている。自身のインスタグラムに「第４回横浜国際映画祭『外道の歌ＳＥＡＳＯＮ２』チームとして、窪塚洋介さんと池内博之さんと共に舞台挨拶＆レッドカーペットに登壇させていただきました」と報告し、イベントのオフショットを公開した。あのは白のノースリーブのトップスに黒のミニスカを合わせたコーデをアップ。すら