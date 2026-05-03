「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが３日までにＳＮＳを更新。イベントショットが話題になっている。

自身のインスタグラムに「第４回 横浜国際映画祭 『外道の歌 ＳＥＡＳＯＮ２』チームとして、窪塚洋介さんと池内博之さんと共に舞台挨拶＆レッドカーペットに登壇させていただきました」と報告し、イベントのオフショットを公開した。あのは白のノースリーブのトップスに黒のミニスカを合わせたコーデをアップ。すらりとした美脚を披露した。他にも、ＤＭＭ ＴＶオリジナルドラマ「外道の歌 ＳＥＡＳＯＮ２」で共演した俳優の窪塚洋介と池内博之との３ショットも投稿し、最後に「最終話の６話は５／７です！ 是非それまでに一気見して最後までご覧ください」と告知して投稿を締めた。

この投稿にＳＮＳ上では「あーーー！！！！！ゆずちゃんインスタ更新ありがとう！！！！！私このビジュ好きすぎて、あの、どれくらい好きかと言うとアイコンにしてるくらい」「あのちゃんがインスタにあげた外道の歌のやつ、令和のカッコイイって感じで好き 確実に令和初頭のファッションリーダーだよな」「あのちゃんのこういうシンプルな衣装似合ってて大好きなんだけどスタイルが２次元すぎて宝石の国なんよ」などの声が寄せられている。