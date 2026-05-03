24時間いつでも明かりがついていて、必要なものがすぐ手に入る便利な場所「コンビニ」。それでいて、深夜にふらりと立ち寄ったときの静けさや、何気ない時間が流れる独特の雰囲気も印象的です。音楽の世界でも「コンビニ」は、そんな日常の一コマを切り取る舞台としてたびたび登場してきました。待ち合わせや別れ、孤独な夜、何もないはずの時間にふと浮かぶ感情――身近な場所だからこそ、そこに映し出される物語はリアルで、どこ