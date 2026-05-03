【モデルプレス＝2026/05/03】ふぉ〜ゆ〜の辰巳雄大が3日、都内で開催された「BACKBEAT（バックビート）」取材会に、戸塚祥太（A.B.C-Z）、加藤和樹、JUON（THE＆ ex FUZZY CONTROL）、上口耕平、愛加あゆ、林翔太、尾藤イサオ、翻訳・演出の石丸さち子氏とともに出席。7年前についた嘘を明かした。【写真】ビートルズ史実が基の舞台で再集結した豪華メンバー◆辰巳雄大「BACKBEAT」初出演時回顧 記者から「この作品のためにギター