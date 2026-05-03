「ＴＲＦ」のＤＪＫＯＯが３日、東京・秋葉原で開催された「ＶＴｕｂｅｒＥＸＰＯ２０２６」に出席した。昨年８月に迎えたＤＪ活動４５周年を記念して様々なプロジェクトに挑戦する一環として、自身をＶＴｕｂｅｒ化した「ＶＪＫＯＯ」をお披露目。「全データを学習し、完璧に再現しました！」と話すＶＪＫＯＯに、「すごいじゃん！ＤＪＫＯＯのリアルじゃん！」と興奮気味に喜んだ。さらに、ＶＪＫＯＯが「