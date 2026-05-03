純烈の弟分としてデビューした4人組グループ・モナキのカプセルトイ「証明写真」シリーズ（奇人クラブ企画運営）が、2日から発売開始され、設置された全国のヴィレッジヴァンガードに開店前から長蛇の列ができた。【動画】モナキがマクドナルドのCMに登場！デビュー曲の替え歌で歌い踊るまるでアトラクションに並ぶようにロープが設置され、開店と同時に全店舗即完売。回数制限を設けるなどの対応を取るも、カプセルトイを回せ