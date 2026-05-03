モナキのカプセルトイ発売で行列 急きょ取扱店を増設
純烈の弟分としてデビューした4人組グループ・モナキのカプセルトイ「証明写真」シリーズ（奇人クラブ企画運営）が、2日から発売開始され、設置された全国のヴィレッジヴァンガードに開店前から長蛇の列ができた。
【動画】モナキがマクドナルドのCMに登場！デビュー曲の替え歌で歌い踊る
まるでアトラクションに並ぶようにロープが設置され、開店と同時に全店舗即完売。回数制限を設けるなどの対応を取るも、カプセルトイを回せなかったファンから再販を求めるリクエストが殺到しているという。
カプセルトイ系のインフルエンサーも紹介動画をアップするなど異例の熱狂ぶりとなり、対象の70店舗以外の店舗からもモナキの証明写真ガチャを取り扱いたいと手が上がり、取り扱い店舗の増設に向けて動き出す事態となっている。
急きょ5月6日からイオンモール浦和美園、イオンモール銚子、イオンタウン郡山、ゆめタウン出雲店など全国で増設がスタートする。
【動画】モナキがマクドナルドのCMに登場！デビュー曲の替え歌で歌い踊る
まるでアトラクションに並ぶようにロープが設置され、開店と同時に全店舗即完売。回数制限を設けるなどの対応を取るも、カプセルトイを回せなかったファンから再販を求めるリクエストが殺到しているという。
カプセルトイ系のインフルエンサーも紹介動画をアップするなど異例の熱狂ぶりとなり、対象の70店舗以外の店舗からもモナキの証明写真ガチャを取り扱いたいと手が上がり、取り扱い店舗の増設に向けて動き出す事態となっている。
急きょ5月6日からイオンモール浦和美園、イオンモール銚子、イオンタウン郡山、ゆめタウン出雲店など全国で増設がスタートする。