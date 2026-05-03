毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。5月3日（日）の放送は、EXILE AKIRAと行く東京都小平市の旅！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！EXILE AKIRAとは平安院で待ち合わせ。回るお店についてはまずEXILE AKIRAから「ラーメン」という案が。この時点ではラーメン店の開店までまだ時間があるため、そ