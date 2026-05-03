人気レースクイーンの橘香恋（29）が3日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。イエローのショーパン・コス姿で今季の横断幕をお披露目した。「今年の横断幕お披露目ですたくさんの方にご協力いただき横断幕が完成しました！！みんなの気持ちが込められた横断幕で今年度の活動も頑張りますタオルをお持ちの方はステージで揚げて応援してね」と、イエローのショーパン・コスチューム姿で横断幕の前でポーズを取って