今年で4回目を迎える『第4回 横浜国際映画祭』のレッドカーペットが2日、赤レンガパークで行われた。『しびれ』北村匠海、宮沢りえ、内山拓也監督が登場した。【写真】絶対領域ちらりな装いでレッドカーペットを歩いたあの『佐々木、イン、マイマイン』（2020年）で新藤兼人賞をはじめ数々の新人賞を席巻し、『若き見知らぬ者たち』（2024年）でも注目を集めた内山拓也監督の最新作。監督の故郷・新潟を舞台に、自分の居場所を