【モデルプレス＝2026/05/03】アーティストのあのが5月2日、自身のInstagramを更新。ノースリーブの衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】紅白出演美女「芸術作品みたい」と話題の美脚ショット◆あの、美脚際立つノースリーブ衣装あのは「本日第4回 横浜国際映画祭『外道の歌 SEASON2』チームとして、窪塚洋介さんと池内博之さんと共に舞台挨拶＆レッドカーペットに登壇させていただきました」とつづり、神奈川・赤レンガパ