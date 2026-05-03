フリーアナウンサーの進藤晶子が4月29日、自身のインスタグラムを更新。局アナ時代の先輩と久々に再会したことを報告した。 【写真】入社は3年違い会ってなくても時の流れを感じさせない距離感 進藤アナはTBS系「#がっちりマンデー」のハッシュタグをつけて、「番組初めての試み企業のkick off meeting と コラボしてきました！」と報告した。別の投稿では「第一部の司会は 安東弘樹さん！ お久しぶり