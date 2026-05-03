世界的な人気を誇るRPG（ロールプレイングゲーム）の「ファイナルファンタジーVII リバース」と「未来のレモンサワー」のコラボレーションイベント、「未来のレモンサワーBar with FINAL FANTASY VII REBIRTH」が5月3日（日・祝）まで六本木ヒルズで開催中です。この「未来のレモンサワーBar with FINAL FANTASY VII REBIRTH」は、ゲーム内に登場する酒場「SEVENTH HEAVEN（セブンスヘブン）」をモチーフにした空間となっていて、