【写真】佐久間大介『マテムり』オフショット／佐久間大介＆親友の九州旅行ショット／おそろいヘアの佐久間大介＆目黒蓮／佐久間大介の様々なヘアアレンジ 文化放送『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（マテムり）の公式Xが更新され、佐久間大介のオフショットが公開された。 ■佐久間大介、髪を下ろしたラフなスタイルで近況ショット 5月2日の放送は佐久間のソロ回。最近のお休みで楽しんだ旅行について