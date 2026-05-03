北海道・旭山動物園の焼却炉で、妻の遺体を燃やしたとして飼育員の男が逮捕された事件で、焼却炉から複数の人骨とみられるものが見つかったことがわかりました。旭川市の旭山動物園の飼育員・鈴木達也容疑者は、3月31日ごろ動物園の焼却炉に妻の由衣さんの遺体を運び込み燃やすなどして損壊した疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、焼却炉に残っていた灰などの中から、複数の人骨とみられるものが見つかったことが分か