タレントの新山千春（45）が3日までに自身のインスタグラムを更新。スポブラ＆レギンス姿の“美ボディーショット”を披露した。「3年前にサンフランシスコで一目惚れしたブランドの@aloもあにも頼んでアメリカから買ってきてもらったりしてヨガとかピラティスの時に楽しみに着用してます！！」と、黒のスポブラ＆レギンス姿の写真をアップ。「この空間でyogaできた時間は色んな感情を手放せてリラックスできた時間でした