＜NTTドコモビジネスレディス 2日目◇2日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞次週、国内女子ツアーは今季メジャー初戦「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」を控える。今大会はその“前哨戦”。昨年、その大舞台で申ジエ（韓国）との死闘を演じた藤田さいきが、首位と3打差で最終日を迎える。【写真】1年前、関係者に背負われコースを出る藤田さいき春先から初夏にかけて調子を上げてくる印象