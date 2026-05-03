「救急車はなしで（笑）」 藤田さいき、メジャー前哨戦から“免疫系フル装備”でリベンジへ
＜NTTドコモビジネスレディス 2日目◇2日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞次週、国内女子ツアーは今季メジャー初戦「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」を控える。今大会はその“前哨戦”。昨年、その大舞台で申ジエ（韓国）との死闘を演じた藤田さいきが、首位と3打差で最終日を迎える。
【写真】1年前、関係者に背負われコースを出る藤田さいき
春先から初夏にかけて調子を上げてくる印象は強いが、「オフにやったことを開幕から続けて、クラブや体の調整など今ぐらいからベストになってくる」と、まさにここからが本格始動のタイミングだ。「だいぶ戦える状態で、最終日はすごく楽しみ」。温まったエンジンを、いよいよフル回転させる。ここで優勝となれば、次戦のメジャーへ向けてこれ以上ない弾みとなる。昨年のサロンパスカップといえば、体調不良の中で死力を尽くした藤田とジエのプレーオフが記憶に新しい。ちょうど浜野で行われた前身大会の頃に体調を崩し、そのままメジャーへ突入。 第3ラウンド前夜には39. 5度の高熱に見舞われ、最終日もラウンド中に木陰で休みながらのプレーとなった。苦しい表情を浮かべながらも19ホールを完走したが、メジャー2勝目には届かなかった。あれから1年。「どんな形にしても最後は救急車で運ばれないように（笑）」。プレーオフ後は自力で歩くこともできず、そのまま救急搬送。「関係各者の方に本当に申し訳ない」と振り返る。「来週にビビっている」と苦笑しつつ、体調管理には細心の注意を払う。 「とりあえず“免疫”とついているもの飲んでいます（笑）」と、できる備えはすべて尽くす。ツアー最前線で戦い続ける40歳。そのモチベーションの源はどこにあるのか。 「常にゴルフが上手くなりたい」。その一心で打ち続ける。「上手くやれば楽しいし、実際ゴルフを楽しんでいる」と尽きることのない探求心が、藤田を駆り立てている。今大会では中学生をエスコートする場面もあり、「試しにお母さんの年を聞いたら同い年（笑）」とおどけた。ツアーは20代が席巻するが、40歳だって、まだまだ主役を張れる。 （文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
NTTドコモビジネスレディス 第2R成績
大会最終日の組み合わせ＆スタート時間
藤田さいき 今季成績＆プロフィール
「290ヤード」のビッグドライブも 菅沼菜々が“飛ばし屋”に変貌
勝みなみが初Vへ4差 米女子リーダーボード
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春先から初夏にかけて調子を上げてくる印象は強いが、「オフにやったことを開幕から続けて、クラブや体の調整など今ぐらいからベストになってくる」と、まさにここからが本格始動のタイミングだ。「だいぶ戦える状態で、最終日はすごく楽しみ」。温まったエンジンを、いよいよフル回転させる。ここで優勝となれば、次戦のメジャーへ向けてこれ以上ない弾みとなる。昨年のサロンパスカップといえば、体調不良の中で死力を尽くした藤田とジエのプレーオフが記憶に新しい。ちょうど浜野で行われた前身大会の頃に体調を崩し、そのままメジャーへ突入。 第3ラウンド前夜には39. 5度の高熱に見舞われ、最終日もラウンド中に木陰で休みながらのプレーとなった。苦しい表情を浮かべながらも19ホールを完走したが、メジャー2勝目には届かなかった。あれから1年。「どんな形にしても最後は救急車で運ばれないように（笑）」。プレーオフ後は自力で歩くこともできず、そのまま救急搬送。「関係各者の方に本当に申し訳ない」と振り返る。「来週にビビっている」と苦笑しつつ、体調管理には細心の注意を払う。 「とりあえず“免疫”とついているもの飲んでいます（笑）」と、できる備えはすべて尽くす。ツアー最前線で戦い続ける40歳。そのモチベーションの源はどこにあるのか。 「常にゴルフが上手くなりたい」。その一心で打ち続ける。「上手くやれば楽しいし、実際ゴルフを楽しんでいる」と尽きることのない探求心が、藤田を駆り立てている。今大会では中学生をエスコートする場面もあり、「試しにお母さんの年を聞いたら同い年（笑）」とおどけた。ツアーは20代が席巻するが、40歳だって、まだまだ主役を張れる。 （文・齊藤啓介）
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