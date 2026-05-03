けさ（3日）、香川県まんのう町の住宅の駐車場で廃材が燃える火事がありました。この火事によるけが人はいませんでした。 【写真を見る】ドラム缶で燃やした廃材を袋に移して一旦自宅に戻っていた際に出火か通行人が「小屋が燃えている。初期消火は完了している」と通報【香川・まんのう町】 「小屋が燃えている初期消火は完了している」と通報 警察によりますと、午前6時4分、まんのう町西高篠の住宅で「小屋が燃えてい