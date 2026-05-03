1週間ほど帰省する場合、自宅に人がいないため、電気代はほとんどかからないように感じるかもしれません。しかし、留守中でも冷蔵庫や給湯器、Wi-Fiルーターなどは電気を使い続けています。ただし、節約のためにブレーカーを落とすと、思わぬトラブルにつながることもあります。 本記事で、帰省前に確認したい電気代の考え方と、無理なくできる節電方法を見ていきましょう。 1週間の帰省中